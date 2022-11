Il papà di Leao: “Rinnovo con il Milan? Ci stiamo lavorando”

Segnali di speranza per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Arrivano da un'intervista che il padre del giocatore portoghese, Antonio, ha rilasciato al quotidiano portoghese Record. Ricordiamo che Leao ha il contratto in scadenza con i rossoneri nel 2024, dunque c'è tempo per continuare a trattare e trovare un accordo, ma bisogna comunque affrettarsi perché sono tante le squadre europee che hanno drizzato le antenne dopo le buone prestazioni dell'esterno offensivo, l'anno scorso nominato miglior calciatore della Serie A.

Antonio Leao: “Rafa è il migliore” Papà Leao anticipa: “Il rinnovo con il Milan? Ci stiamo lavorando”. Non smentisce che ci siano diversi club interessati: “Chelsea? Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo di tutto, senza che si tratti di Chelsea, Real Madrid o Barcellona”. Ma Rafa sta bene dov'è, al momento: “Lui adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che portoghesi non hanno per lui”.