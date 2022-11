Milan, Ziyech resta una tentazione. Come può arrivare

MILANO - Il Milan si muove sottotraccia e sugli appunti di Maldini e Massara c’è anche il nome di Noah Okafor , attaccante esterno del Salisburgo , avversario in Champions dei rossoneri. Lo svizzero ha già segnato al Milan e in Europa ha mostrato di possedere ottime qualità. Dalla Svizzera riferiscono di contatti anche in occasione delle due partite di Champions. La valutazione è sui 25 milioni di euro, con un contratto che termina il 30 giugno del 2024 . Nel campionato austriaco, 7 gol e un assist in 14 presenze. In Champions , 3 reti in 6 partite.

Idee per la trequarti

Il Milan sulla fascia destra potrebbe riprovarci per Hakim Ziyech, ma solo in prestito. Ingaggio sui 6 milioni. L’operazione non risulta semplice. In scadenza a giugno c’è Marco Asensio, intenzionato a lasciare i Blancos. Jorge Mendes ha colloqui con diverse società europee. Infine c’è la suggestione Houssem Aouar del Lione come parametro zero, adattabile sia per la mediana che per la trequarti.