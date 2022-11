Milan, asse con il Chelsea: l’idea Broja prende quota

MILANO - Tra gennaio e il prossimo mercato estivo di giugno il Milan potrebbe effettuare delle mosse importanti per rinforzare l’attacco. Tutto ruota attorno al rinnovo di Rafael Leao, perché in caso di cessione a cifre rilevanti i rossoneri dovranno necessariamente puntare a un profilo giù pronto e avrebbero anche un budget diverso per muoversi. I cambiamenti in avanti potrebbero proseguire in base alla decisione che prenderà Zlatan Ibrahimovic a giugno, quando il suo contratto andrà in scadenza. Ecco perché il Milan già da ora ha cominciato a sondare il terreno per capire la disponibilità di diversi giocatori a trasferirsi in rossonero, considerando anche il contratto fino al 30 giugno 2023 di Olivier Giroud (il suo dovrebbe essere prolungato senza troppi problemi). Tra quelli maggiormente osservati c’è il giovane albanese Armando Broja, 21enne del Chelsea che sta trovando poco spazio con la maglia dei Blues. Dodici apparizioni con il Chelsea in Premier League, quasi tutte da subentrante, in cui ha realizzato un gol e un assist. Poco per un giocatore che viene visto in Europa come futura promessa del calcio, ed è per questo che l’idea di una partenza in prestito non è stata ancora esclusa. In estate si valuterà il prestito con diritto o a titolo definitivo, mentre la valutazione fissata dalla società londinese è di almeno 30 milioni di euro.