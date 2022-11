Il piano del Milan per arrivare a Sportiello

MILANO - L’attesa e l’intesa: in ogni caso, è storia di novità per la porta del Milan nel 2022. Certo, nessuno si è mai realmente abituato all’assenza di Maignan , ma oggi cadono i due mesi esatti dall’infortunio del portiere francese. Un autunno intero senza il guardiano dello scudetto: Pioli alla ripresa avrà risolto uno dei problemi, mentre la società è già al lavoro per attrezzare il reparto anche in vista della prossima stagione. La trattativa per arrivare a Sportiello cuoce a fuoco lento - c'è profumo d'intesa, appunto - e l’atalantino può prendere al volo l’occasione, vestendosi di rossonero. Tanto più che il contratto in scadenza a giugno gli permette di decidere in autonomia.

In divenire

Sportiello per adesso è da considerare un titolare part-time nell’Atalanta: ha giocato sei partite su quindici, totalizzando a metà novembre già più presenze rispetto a tutta la scorsa stagione. Non se la passa male, da riserva di Musso. Ma il Milan è alla finestra e nei prossimi giorni alimenterà ogni discorso co n i l procuratore Riso. Un’idea a parametro zero in divenire, quindi. Del resto, in scadenza contrattuale i campioni d’Italia hanno sia Mirante che Tatarusanu: è probabile che, anche per ragioni anagrafiche, il Milan decida di rinnovare il parco portieri. Sportiello ha da poco compiuto trent’anni, Mirante è alla soglia dei 40 invece Tatarusanu a febbraio ne farà 37. In più, a Sportiello non manca l’esperienza internazionale: ha giocato per due anni la Champions League con l’Atalanta. Proprio in funzione dell’infortunio di settembre a Maignan, il Milan correva ai ripari - con tanto di lista Champions modificata, come permette il regolamento - in modo da rendere arruolabile il rumeno per l’Europa. In vista degli ottavi di finale, adesso, Maignan potrà tornare nell’elenco Uefa.