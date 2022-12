"Leao offerto più volte al Real Madrid: risposta lapidaria dei blancos"

Nonostante abbia trovato finora poco spazio nel Portogallo a Qatar 2022 , Rafael Leao è riuscito a sfruttare l'importante palcoscenico mondiale, mettendo a segno due reti in 4 partite da subentrato nella rassegna iridata e attirando l'attenzione di diversi club europei. Il Milan non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del suo gioiello, ma può depennare dalla lista dei possibili pericoli il nome del Real Madrid.

"Leao offerto al Real: blancos non interessati"

Secondo quanto riporta Marca, l'agente dell'attaccante lusitano Jorge Mendes, notoriamente in ottimi rapporti con il presidente dei madridisti Florentino Perez, avrebbe offerto più volte negli ultimi mesi Leao ai campioni d'Europa, che si sono detti però "non interessati" al giocatore rossonero. Stesso discorso per Gakpo, attaccante del Psv tre volte in gol con l'Olanda: secondo il quotidiano iberico, il Real, di concerto con il tecnico Carlo Ancelotti, non ha intenzione di effettuare acquisti rilevanti nella prossima sessione di mercato di gennaio.