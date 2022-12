"Real colpito dalla crescita di Brahim Diaz al Milan, valuta di trattenerlo a Madrid in estate"

"Il Real Madrid valuta la situazione di Brahim Diaz . Ancora proprietari del cartellino, i Blancos sono particolarmente colpiti dalla crescita del trequartista ispano-marocchino in questi due anni e mezzo di Milan ". Così, il quotidiano rossonero in merito alla situazione di mercato riguardante il rossonero.

"Brahim Diaz può tornare in estate al Real per restare"

Undici reti in Serie A in 71 presenze, altre 4 segnature in Champions League: dopo una fase centrale di esperienza al Diavolo non esattamente esaltante, Diaz è tornato a esprimersi ad altissimi livelli nella stagione che riaprirà i battenti il prossimo 4 gennaio. In questo caso con Salernitana-Milan.