Milan, è ufficiale: preso il portiere Devis Vàsquez dal Guaranì

MILANO - L'infortunio prolungato di Mike Maignan ha obbligato il Milan a intervenire sul mercato per assicurarsi un sostituto tra i pali e la scelta è ricaduta su Devis Vàsquez, portiere colombiano del 1998 acquistato dal Guaranì, club che milita in Paraguay, a titolo definitivo. È extracomunitario e presto sarà a disposizione di Pioli. Da quando il problema al polpaccio di Maignan ha fatto scattare l'allarme, in casa rossonera sono partite le valutazioni del caso fino alla scelta di trovare un sostituto. L'acquisto di Vàsquez comunque potrebbe non escludere altri interventi sul mercato.