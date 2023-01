Milan, non solo Vasquez: il piano sul mercato

MILANO - Acquisto in prospettiva e primo squillo del mercato del Milan. Nel pomeriggio di ieri è sbarcato all’aeroporto di Malpensa il nuovo acquisto rossonero Devis Vasquez, portiere colombiano di 24 anni prelevato a titolo definitivo dal Club Guaranì, società paraguaiana della prima divisione di Asunción. Stamattina il giocatore svolgerà le visite mediche alla clinica La Madonnina, poi tornerà in Sudamerica per completare le ultime pratiche burocratiche e rientrerà in Italia solamente dopo il 10 gennaio, ma soprattutto non essendo comunitario andrà ad occupare una casellina da extracomunitario nella rosa milanista.

Perché un nuovo portiere

Un acquisto a sorpresa da parte del duo dirigenziale Maldini-Massara, che in verità già da tempo seguiva il portiere colombiano. Vasquez non viene visto come un acquisto per l’immediato ma più per il futuro, un’acquisizione in prospettiva, in relazione al fatto che i portieri Tatarusanu e Mirante sono entrambi in scadenza di contratto a giugno e difficilmente rinnoveranno il legame con i rossoneri. Il Milan dunque ha cominciato a muovere le prime pedine anche per il futuro andando a ricostruire il pacchetto di portieri alle spalle di Mike Maignan, che resta il titolare indiscusso della squadra. Ma in attesa del suo ritorno, a causa del problema al polpaccio, se la giocheranno Mirante e Tatarusanu, sia con la Salernitana che con la Roma, solo successivamente Vasquez entrerà nella lotta per un posto.

Di chi si tratta

Nato a Baranquilla, la stessa città di una vecchia conoscenza rossonera come Carlos Bacca, è alto 1.93 ed è ben piazzato a livello fisico e muscolare. Ha già giocato in Italia, infatti nel 2017 con l'under 20 del Cortuluà ha partecipato al Torno di Viareggio, disputando due partite. Prima di approdare alla squadra paraguaiana del Guaranì ha avuto esperienze con la maglia di Patriotas e de La Equidad. Nel gennaio 2020 il passaggio in Paraguay, con i gialloneri ha giocato 31 partite, di cui 4 in Copa Libertadores, in cui ha subito 44 gol e ottenuto 4 clean sheets. Ieri sul suo account Instagram è apparsa una scritta rivolta all’arrivo del nuovo anno con stretta correlazione al Milan: «Vedrai iniziare l’anno realizzando quel sogno che stavi aspettando da tanto tempo».

Un altro innesto

L’arrivo del 24enne colombiano non preclude un ulteriore innesto in porta, probabilmente un portiere più pronto per svolgere subito il ruolo di vice Maignan. Il Milan è impegnato nella ricostruzione del ruolo considerando anche l’età avanzata di Tatarusanu, 36 anni, e di Mirante ormai verso i 40 anni. Con lo sbarco a Milano di Vasquez potrebbe esserci la partenza in prestito di Andreas Jungdal, attualmente il quarto nelle gerarchie. Il 20enne danese ha diverse richieste di prestito e potrebbe accumulare esperienza altrove.

Piace un brasiliano

Il Milan è sulle tracce di Angelo Gabriel, ala destra del Santos. Addirittura dalla Francia si parla di offerta di 15 milioni, bonus inclusi, per il giovane brasiliano, classe 2004 che piace a moltissime squadre europee per le sue grandi prospettive. Il Milan lo ha fatto seguire con gli scout e sta cercando un modo per mettere le mani sul giovane prima degli altri (interessa anche al Napoli). Acquisto possibile già adesso, avendo ancora un posto per un extracomunitario (nonostante l’acquisto di Vasquez). L’intenzione del club è di rinforzare la fascia destra e prendere una pedina di qualità da collocare nella posizione attualmente occupata da Saelemaekers e Messias.