Milan, ecco perché è saltato Zaniolo. Effetto De Ketelaere

Il 'no' di Cardinale

1) Prima dell'inizio della stagione in corso, Cardinale aveva stanziato 50 milioni di euro per il mercato, 35 dei quali investiti su De Ketelaere che, sinora, ha deluso le attese. Come Thiaw, Origi, Vranckx, Adli e, parzialmente, Dest. Secondo il Signor RedBird, per Zaniolo il gioco non vale la candela: 25 milioni, ma anche 20 milioni con l'obbligo di riscatto slegato dalla qualificazione alla Champions sono considerati troppi nell'attuale contingenza milanista.

Le parole di Massara

2) Il 24 gennaio, Frederic Massara che, assieme a Paolo Maldini, ha costruito il Milan del diciannovesimo scudetto, ha affermato nell'intervista rilasciata a Dazn: "Se parleremo di Zaniolo con la Roma? No, siamo concentrati sulla partita e sul campionato. Il mercato è ancora aperto ma noi non abbiamo esigenze particolari, vedremo se ci saranno delle opportunità ma la vedo molto difficile. Siamo convinti di avere un organico forte, siamo una squadra in grado di competere ai massimi livelli e vogliamo farlo fino alla fine. Stiamo recuperando alcuni giocatori infortunati, ci aspetta un bel finale di campionato".

L'irruzione del Bournemouth

3) L'irruzione sulla scena del Bournemouth ha sparigliato le carte, allontanando ancora di più Zaniolo dal Milan, ma, con rispetto parlando, gli inglesi, addì 27 gennaio 2023, occupano il diciottesimo posto nella classifica della Premier League.

Il consiglio di Mancini

4) Partecipando al convegno "Allenare l'azzurro", a proposito di Zaniolo il ct Roberto Mancini ha avvertito: "Credo che Nicolò debba mettersi a disposizione della squadra come sempre, come fanno tutti i giocatori e sfruttare il suo talento". A giudicare dagli sviluppi delle ultime ore, può darsi che Zaniolo ascolti il consiglio del selezionatore che, per primo, lo convocò in Nazionale quando ancora non aveva giocato un minuto in una gara ufficiale con la maglia della Roma.