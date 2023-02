Mbappé spiazza tutti: le sue dichiarazioni fanno sognare i tifosi del Milan

Mbappé: "In Italia solo per il Milan"

In un video fatto da un tifoso e messo subito in rete, al campione francese viene chiesto di un possibile trasferimento in Italia. Subito è arrivata la risposta dell'attaccante del Paris Saint Germain che ha detto: "Se vengo in Italia è solo per il Milan". Una vera e propria dichiarazione d'amore da parte di Mbappé, che non ha mai nascosto la passione per i colori rossoneri sin da bambino.