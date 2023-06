Il Milan punta un altro svincolato super: Gündogan dopo Kamada

Ilkay a sorpresa nel giorno del rinnovo di Rafa. Il Milan raddoppia ed è pronto a trasformare in oro un altro (parametro) zero: Gündogan , in scadenza il 30 giugno con il Manchester City e dunque svincolato, è al centro di una trattativa molto avanzata con il club rossonero . La storia, venuta fuori ieri in Inghilterra, è blindata in attesa della finale di Champions che il City giocherà con l’Inter tra una settimana. Guarda caso a Istanbul, in Turchia, la terra delle radici del centrocampista offensivo nato in Germania che in questa stagione, a 32 anni, ha recitato da protagonista dello show di Pep sia in Premier sia nelle coppe. Numeri: 49 partite, 9 gol e 7 assist per dire al mondo che lui è ancora in grado di fare la differenza e poi per convincere il Milan a offrirgli il ruolo di asso centrale nel tris di trequartisti del 4-2-3-1 di Pioli. Progetto importante davvero quello che gradualmente sta prendendo forma dopo una stagione piena di alti e bassi, conclusa però con una qualificazione alla prossima Champions che sul mercato significa appeal. Soprattutto con uno che tra qualche giorno proverà a fare il primo sgambetto all’Inter in quello che, volendo, può anche essere letto come l’assaggio di un derby del futuro.

Dopo Kamada anche Gündogan

E allora, doppio zero: dopo aver beffato il Napoli per il giapponese Daichi Kamada, ventiseienne centrocampista svincolato dall’Eintracht, il Milan è pronto a superare il Barça (su tutti) e gli altri concorrenti che hanno fiutato l’affare-Gündogan. Un colpo a zero, dicevamo, considerando che il suo contratto con il ManCity scadrà il 30 giugno, tra ventisette giorni, una finale di Champions e quella di Fa Cup, in programma oggi a Wembley con il Manchester United. La Premier, invece, è già in tasca, e la firma di Ilkay è gigante su una stagione che nell’arco di una settimana potrebbe passare agli annali come la più bella e vincente della storia del City. Lui attende di vivere gli ultimi sette giorni di gloria e il Milan, invece, attende la sua risposta con fiducia. Arriverà dopo la notte di Istanbul.

Gioia Leao: ha rinnovato

Per il resto, dicevamo, ieri è stato il giorno di Leao. Un sorriso smagliante che si allarga scendendo le scale di Casa Milan dopo aver messo la firma sul rinnovo: il rebus sul futuro è ufficialmente terminato, il portoghese festeggerà il ventiquattresimo compleanno - sabato prossimo - con un sostanzioso adeguamento contrattuale. Siamo nell’ordine di 5 milioni più bonus fino al 2028. Con la prospettiva di mantenere il Milan competitivo nelle prossime stagioni, avendo trascorso questa tra esitazioni e tentennamenti sul prolungamento. Tutto spento dalla ferma intenzione di legarsi ai colori rossoneri, con tanto di clausola da 175 milioni di euro. «Speriamo di fare grandi cose in futuro e di vincere tanto - ha detto ieri Rafa ai microfoni di Milan Tv - Ringrazio il Milan: ho tanta voglia di scrivere la storia. L’anno scorso abbiamo dimostrato che noi giovani assieme ai più esperti possiamo formare una squadra fortissima». Gündogan, per la cronaca, ha esperienza da vendere.