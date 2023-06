"Il Chelsea mette Maignan nel mirino: per il Milan è incedibile"

MILANO - Il Chelsea avrebbe messo Mike Maignan nel mirino come rinforzo in porta per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese 'L'Equipe', i 'Blues' del neo tecnico Mauricio Pochettino avrebbero deciso di non puntare più sui due estremi difensori presenti in rosa, Kepa Arrizabalaga ed Edouard Mendy.