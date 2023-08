Taremi al Milan, improvviso stop: l'affare rischia di saltare

Sembrava fatta e invece no: al 90 per cento il passaggio di Mehdi Taremi dal Porto al Milan salterà. Ieri sera il club portoghese e i rossoneri avevano concluso l'accordo per il trasferimento dell'attaccante iraniano alla corte di Pioli per 15 milioni più bonus, ma nella giornata di oggi sono cambiate le condizioni dell'affare. Nuovi intermediari si sono inseriti nella trattativa, facendo sensibilmente lievitare il costo delle commissioni a carico del Milan. Il club di Cardinale, a queste condizioni, non è disposto ad acquistare Taremi. L’attaccante asiatico, che ha 31 anni, aveva già un accordo con il Milan per un contratto di tre stagioni a circa tre milioni di euro all’anno.