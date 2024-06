Tra Zirkzee e il Milan c'è il nodo commissioni: la situazione

MILANO - Per mettere le mani su Joshua Zirkzee il Milan dovrà sciogliere il nodo commissioni. E’ l’ultimo tassello per completare il puzzle e portare a Milanello il numero nove del Bologna, oggetto dei desideri del club milanista da diversi mesi. Nella giornata di ieri è arrivato in città il braccio destro di Kia Joorabchian , storico agente dell’attaccante, ufficialmente per concludere un affare con il Monza ma anche per dialogare con il Milan sulla questione commissioni.

Ultimo step per Zirkzee

Le parti nei giorni scorsi si sono avvicinate, ma manca ancora un ultimo step per concludere l’affare. Il Milan e i procuratori di Zirkzee sono costantemente in contatto, le telefonate sono quotidiane per cercare di trovare l’intesa sulle cifre. L’agente dell’olandese era partito da una richiesta esagerata di 15 milioni di euro, la cifra si è abbassata ma, secondo il Milan, non ancora per chiudere l’operazione. Si lavora per cercare di trovare l’intesa sulle cifre sotto i dieci milioni di euro.

Zirkzee, piste estere

Ma attenzione anche alle piste estere, in particolar modo l’Arsenal che va a caccia di una punta. Sia i Gunners che il Manchester United potrebbero farsi avanti per Zirkzee. L’Arsenal inizialmente aveva messo nel mirino lo sloveno Benjamin Sesko, ma il rinnovo con il Lipsia ha fatto saltare i piani dei londinesi, che così potrebbero farsi sotto per Zirkzee e pagare le commissioni che chiede Joorabchian. E’ partita una corso contro il tempo per battere la concorrenza di altre squadre, il Milan conserva la pole position ma ora dovrà accelerare.

Dovbyk

Parallelamente i rossoneri, proprio per cautelarsi, hanno portato avanti la trattativa per Artem Dovbyk, punta 26enne del Girona. Ha caratteristiche diverse, è più un uomo d’area di rigore, ma sarebbe la soluzione B se dovesse sfumare Zirkzee.