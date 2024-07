Calciomercato Milan, obiettivi Gimenez e Dovbyk. E su Rabiot…

Proseguono le riflessioni nella sede del Milan sulla punta da acquistare per la prossima stagione. I rossoneri non vogliono sbagliare scelta, il numero 9 sarà l’acquisto più importante dell’intera campagna di rafforzamento e per questo ogni variabile dovrà essere calcolata. Il sogno d’inizio mercato è sempre stato Joshua Zirkzee del Bologna, e infatti il Diavolo aveva raggiunto anche un accordo di massima con il giocatore sulle cifre dell’ingaggio, tuttavia l’operazione da oltre venti giorni si è arenata sulle commissioni da corrispondere all’agente dell’olandese. Il Milan non ha intenzione di pagare 15 milioni a Kia Joorabchian e per questo si sta guardando attorno se l’operazione per Zirkzee non dovesse andare in porto. Tra i profili maggiormente monitorati c’è Santiago Gimenez del Feyenoord, da qualche ora fuori dalla Copa America con il suo Messico in seguito ad un girone molto deludente. L’attaccante che gioca in Olanda non ha segnato nemmeno un gol e la sua avventura con la nazionale è terminata prima del previsto.



Milan, le piste in attacco

La richiesta del Feyenoord è alta, al momento ferma attorno ai 50 milioni di euro, ma il Milan non andrebbe a pagare delle commissioni alte come invece richieste dall’agente di Zirkzee. Nell’ultima stagione in Eredivisie il messicano ha segnato 26 reti e fornito 8 assist, ma è legato ancora da tre anni di contratto con il Feyenoord che dunque chiederà una somma alta per lasciarlo partire. I rossoneri non hanno scartato nemmeno l’idea di puntare su Artem Dovbyk del Girona, reduce da un europeo deludente ma da un’annata memorabile con la squadra spagnola. Il valore della clausola di Dovbyk è di 40 milioni di euro.

