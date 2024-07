Morata attratto dal Milan: telefonata di Ibrahimovic, dilemma Atletico

MILANO - Tutto dipende da Alvaro Morata. La tentazione Milan esiste, lo spagnolo sta davvero pensando di accettare la proposta milanista e si è preso qualche giorno di tempo per decidere. La scelta non è facile, perché da un lato c’è l’opportunità di tornare in Italia e accontentare anche la famiglia, provare una nuova esperienza in un altro club. Dall’altro lato c’è una promessa fatta proprio di recente ai tifosi dell’Atletico Madrid, ovvero di rimanere finché non avesse vinto qualcosa. Morata è combattuto, sta ragionando insieme al suo entourage che scelta fare per la carriera. Il Milan intanto sta mantenendo vivi i rapporti con l’agente del giocatore, sta lavorando sull’ingaggio perché c’è ancora qualcosa da limare. E’ vero che il Diavolo vorrebbe accontentare le richieste di Morata, ma non vuole andare oltre i limiti. L’idea del club è di mettere sul piatto 5-6 milioni a stagione per tre anni. Una cifra che potrebbe anche accontentare Morata.