Milan, siamo solo all'inizio: Alvaro Morata non basta

Con le visite mediche a Madrid di Alvaro Morata, è iniziato ufficialmente il mercato del Milan. Zlatan Ibrahimovic lo ha scandito qualche giorno prima, postando la foto ai bordi di una piscina: “la quiete prima della tempesta” la frase. Che tradotta per gli addetti ai livori (sì, proprio livori) rossoneri voleva semplicemente annunciare la settimana degli affari conclusi. Così è stato. Morata, da solo, non basta e lo sanno tutti, a cominciare da Fonseca perché lo spagnolo, capitano della nazionale campione d’Europa, è un raffinato cucitore di gioco offensivo, un sarto insomma, adatto più a dialogare e aprire varchi per Pulisic e Leao che a monopolizzare l’area di rigore altrui. Al suo fianco c’è bisogno di un secondo centravanti, magari con caratteristiche diverse, più colpitore di testa per aggiungere chili e tempismo nei duelli aerei. In attesa di perfezionare le prossime 3-4 operazioni preparate da tempo, un’altra sezione del club è stata ribaltata mantenendo fede all’annuncio dato da Ibra il giorno della presentazione di Fonseca. Lo staff dei fisioterapisti e preparatori è cambiato completamente a dimostrazione ormai pubblica che il numero degli infortuni muscolari procurati a Pioli nel primo semestre della stagione non era effetto di un accanimento della sorte e che la scelta accurata di nuovi collaboratori ha la missione dichiarata di colmare uno dei deficit più inquietanti del passato torneo. All’altro deficit - documentato dalle cifre (69 i gol subiti contro i 99 realizzati) - sta provvedendo Fonseca: rimbalza da Milanello, nelle poche immagini rilanciate dal club e sottratte ai teloni protettivi (a cosa servirà oscurare gli allenamenti? Solo a evitare che qualche novità di schieramento venga raccolta dai cronisti i quali poi fanno il giro dei procuratori e raccolgono egualmente le indiscrezioni), il richiamo a una più efficace fase difensiva grazie al fatto che la stragrande maggioranza dei difensori si è presentata a Milanello fin dal primo giorno di raduno. Basteranno per colmare il distacco dall’Inter? Sicuramente no. Occorrerà anche che due protagonisti del recente europeo, Maignan e Leao, cancellino la stagione incerta precedente per tornare allo standard del 2022, l’annata del tricolore.