Pobega per Samardzic: il Milan alza la posta

MILANO - Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada partiranno oggi con la squadra per la tournée negli Stati Uniti. Anche negli USA, però, dovranno necessariamente continuare ad operare sul mercato, portando avanti le trattative ancora aperte: dai profili per la difesa Pavlovic ed Emerson Royal ai nomi di Fullkrug e Abraham per l’attacco passando per le opzioni Fofana, Rabiot, Richard Rios e Samardzic per il centrocampo. Carne al fuoco ce n’é, ma, prima o poi, sarà anche necessario tirarla via dalle fiamme. Fonseca - restando nella metafora - é affamato: ha bisogno di nuovi acquisti per completare la rosa.



