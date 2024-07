Milan alla prova Manchester City: amichevole di lusso con Guardiola

S i parte da un concetto fondamentale in casa Milan: il club non ha bisogno di vendere giocatori per finanziare il mercato. Posizione già nota da tempo ma ribadita ieri dagli Stati Uniti da parte dell’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. I pezzi pregiati della squadra non si toccano, specialmente due colonne come Theo Hernandez e Mike Maignan. «Non siamo obbligati a vendere i giocatori per carenza di capitale o problemi di flusso di cassa, non dobbiamo cedere nessuno», ha chiarito il Ceo del Milan. «Quindi da tifoso ti posso dire che su Maignan e Theo non devi preoccuparti», rispondendo ad un giornalista americano di Bloomberg sul futuro dei due giocatori. «La nostra ambizione è di lottare per lo scudetto ogni anno e di essere competitivi anche in Champions League. Vogliamo farlo attuando una strategia di sostenibilità. N on abbiamo fretta, quest’anno possiamo essere pazienti, c’è tempo fino alla fine di agosto. Due anni fa il bilancio per la prima volta in 17 anni non ha registrato alcuna perdita, e l'anno scorso abbiamo bissato questo importante risultato, e non penso che al Milan sia mai successa una cosa del genere».

Il mercato del Milan: le ultime

Strahinja Pavlovi?, centrale serbo del Salisburgo. I rossoneri vorrebbero concludere l’affare per circa 20 milioni di euro mentre con il giocatore c’è già l’accordo per cinque anni a circa 1,5 milioni di euro più bonus. Il terzo innesto potrebbe essere Emerson Royal del Tottenham. Il Milan ha alzato la proposta a 15 milioni e si è ridotta la distanza con la richiesta economica degli Spurs. Il terzino destro brasiliano è una precisa indicazione del tecnico portoghese. C’è ancora attesa per la situazione di Fofana dopo lo stallo in cui è caduta la trattativa con il Monaco. I rossoneri per riaprirla dovranno alzare la proposta, e non di poco. Sullo sfondo c’è l’operazione Samardzic da perfezionare. L’ Paulo Fonseca però aspetta i rinforzi e dopo l’acquisto di Alvaro Morata la dirigenza sta lavorando per prendere altri giocatori. Mancano solo gli ultimi dettagli per la chiusura dell’operazione, centrale serbo del Salisburgo. I rossoneri vorrebbero concludere l’affare per circa 20 milioni di euro mentre con il giocatore c’è già l’accordo per cinque anni a circa 1,5 milioni di euro più bonus. Il terzo innesto potrebbe essere Emerson Royal del Tottenham. Il Milan ha alzato la proposta a 15 milioni e si è ridotta la distanza con la richiesta economica degli Spurs. Il terzino destro brasiliano è una precisa indicazione del tecnico portoghese.. I rossoneri per riaprirla dovranno alzare la proposta, e non di poco. Sullo sfondo c’è l’operazione Samardzic da perfezionare. L’ Udinese aspetta l’offerta ufficiale, possibile contropartita tecnica e tra gli indiziati ci sono Adli e Pobega.

