Milan, nuovo obiettivo: spunta Vos

eci giorni per ultimare la rosa e renderla ancora più competitiva. L’obiettivo del Milan è chiaro, sarà un fine mercato in cui si lavorerà soprattutto in uscita, per piazzare gli esuberi e i giocatori che non rientrano nelle liste. Ma in entrata il Diavolo potrebbe ancora muoversi a patto che esca un altro giocatore della rosa.e infatti da settimane si parla di un forte interessamento da parte di club arabi nei suoi confronti. Se l’algerino dovesse partire, con il Milan che chiede il valore della clausola da 50 milioni per cederlo, allora sarebbe possibile un altro innesto.

Il nome nuovo a centrocampo arriva direttamente dall’Olanda, e si tratta di un giovane.è l’ultimo tassello su cui ha messo gli occhi il club rossonero. Il diciannovenne potrebbe essere un elemento aggiuntivo per dare a Fonseca un centrocampista centrale, alto 190 centimetri e con ampi margini di crescita. Sarebbe un profilo del tutto opposto a Bennacer, sia per caratteristiche atletiche che tecniche, ma il Milan ha capito che davanti la difesa serve aumentare il filtro per proteggere meglio il reparto arretrato. Anche per questo c’è stato l’arrivo di Fofana dal Monaco, ed è una pedina troppo importante per l’equilibrio della squadra.. Nel frattempo non è ancora iniziata la trattativa tra club.

Manu Koné del Borussia Monchengladbach, ormai non è più un mistero dopo che Il 23enne sta spingendo per lasciare la Germania e vorrebbe quanto prima aggregarsi al Milan. Ma anche per lui non è detto che si concretizzi l’acquisto. Dipende sempre dalle cessioni. Ecco perché Moncada, Ibrahimovic e Furlani stanno lavorando molto sulle vendite. L’altro giocatore che segue il Milan èdel Borussia Monchengladbach, ormai non è più un mistero dopo che Zlatan Ibrahimovic ha pubblicamente confermato la notizia. Il suo procuratore è in contatto costante con il Milan, Koné ha rifiutato altre proposte dall’Inghilterra perché aspetta il semaforo verde per approdare in Italia. Un passaggio in serie A che era stato già sfiorato qualche mese fa quando in dirigenza c’erano Maldini e Massara. Ai tempi però Koné preferì passare dal Tolosa al Borussia piuttosto che al Milan.. Ma anche per lui non è detto che si concretizzi l’acquisto. Dipende sempre dalle cessioni. Ecco perché Moncada, Ibrahimovic e Furlani stanno lavorando molto sulle vendite.

ntanto oggi è atteso il passaggio di Marco Nasti alla Cremonese, cessione a zero ma con la formula che prevede il 50% sulla futura rivendita dell’attaccante. Kalulu è sempre più vicino alla Juventus, mentre Origi ha ricevuto il via libera dal club per trattare anche a zero con altre società. In altre parole, il Milan pur di liberarsi dell’ingaggio del belga, sarebbe disposto a risolvere il contratto. Per lui ci sono sondaggi dalla Turchia, dagli Usa e dal campionato inglese. Anche Ballo-Tourè è pronto a partire dopo un’estate da separato in casa e si sta chiudendo l’affare con il Saint Etienne, club gestito dall’ex amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis. Contro il Torino oltre Kalulu il Milan non ha convocato nemmeno Pobega, per lui si è fatto avanti il Genoa. Il suo agente ha ricevuto apprezzamenti pure all’estero. Yacine Adli è l’altro sacrificato a causa delle liste e sta valutando dove collocarsi per il futuro. L’avventura al Milan per il francese è ormai ai titoli di coda.