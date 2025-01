Milan-Rashford, il piano di mercato avanza. Ma c’è l’incognita

CityLife, Porta Nuova, Brera, Moscova: gli immobili a Milano, nelle zone citate, sono sempre molto gettonati e, diciamo, non per tutte le tasche. Alcuni vip da portafoglio molto importante, però, talvolta preferiscono la serenità del lago di Como, tra le splendide località di Bellagio, Varenna, Cernobbio e così via. Potrebbe avere lo stesso dubbio Marcus Rashford, il cui conto corrente, di stagione in stagione , ha recitato fino ad oggi 14 milioni di euro in più dal Manchester United . Si può permettere di scegliere senza patemi, vero, anche se, calcisticamente parlando, tra Milan e Como, c'è una bella differenza.

Rahsford al Milan e l'incognita Como

Eppure, il club lariano ha realmente la possibilità di portare sulle rive del lago il classe 1997, tra i più grandi talenti degli ultimi anni di calcio inglese, anche se forse mai sbocciato completamente come le attese promettevano. Il lato economico non sarebbe un problema per Mirwan Suwarso, il patron del Como, club più ricco d'Italia: Rashford, così come il Manchester United, sarebbero accontentati nel concedere all’attaccante più o meno la quota d’ingaggio rimanente per la stagione in corso. A Como, Rashford ritroverebbe l’ex compagno Varane, ora ambasciatore del club, e il connazionale Dele Alli, che si sta allenando agli ordini di Fabregas. Chiaro, al Como Rashford si confronterebbe con ambizioni nettamente inferiori a quelle a cui è da sempre abituato. Al Milan, invece, la situazione sarebbe diversa: potrebbe giocare la Champions League e puntare alle posizioni di vertice in campionato. Sergio Conceiçao, in conferenza stampa, ha fatto sapere di apprezzare il calciatore: «Rashford è un bel giocatore come tanti altri, vediamo quello che succede». Di mercato, ha proseguito il tecnico, si parlerà presto con la società: «La dirigenza ha provato a parlarmi di mercato, ma il momento era sbagliato perché avevamo partite importanti. Adesso non è il timing giusto, so che è importante e dobbiamo parlarne. Ma in questo momento la cosa più importante per me è la partita col Cagliari. Il giorno dopo forse avremo tempo di parlare anche di mercato, che sicuramente è importante». Tra gli argomenti principali, ovviamente, ci sarà Marcus Rashford.

Milan su Rashford, occhio alla concorrenza

L’inglese ha tanti estimatori in giro per il mondo. In Premier League lo tenta il West Ham, in Germania c’è il Borussia Dortmund. L’ultimo club aggiuntosi alla corsa è il Barcellona. Conceiçao, nel frattempo, aspetta. Rashford sarebbe un acquisto importante per il Milan, soprattutto se dovesse arrivare al posto di Noah Okafor; lo svizzero, infatti, è a un passo dll’ufficialità del trasferimento al Lipsia in prestito oneroso a 2 milioni circa con diritto di riscatto a 25 milioni più 3 di bonus. La partenza di Okafor non colmerebbe il portafoglio di via Aldo Rossi per l’eventuale acquisto di Rashford, ma sicuramente ne aumenterebbe le percentuali di trasferimento. L’agente dell’attaccante inglese continuerà a parlare con i vari club, Milan e Como compresi. L’Italia, insomma, potrebbe essere il futuro prossimo di Rashford.