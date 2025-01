Rashford o Walker, spesa Milan a Manchester

Il prossimo rinforzo del Milan si deciderà con un derby di mercato a Manchester. I rossoneri sono in trattativa sia con Marcus Rashford dello United che Kyle Walker del City ma potrà arrivarne solamente uno per questioni normative (per regolamento si può tesserare soltanto un giocatore britannico oltre ai due extracomunitari già presi in estate, ovvero Emerson Royal e Pavlovic). La corsa al rinforzo sarà dettata anche dall’aspetto economico e dalla voglia dei due giocatori di trasferirsi a Milano. La priorità per il club milanista è l’attaccante, considerando sia la partenza di Okafor verso Lipsia che la mancanza di gol in questa prima metà di stagione. Ed è per questo che la dirigenza rossonera aspetterà fino all’ultimo la risposta di Rashford prima di effettuare altre mosse. Walker è un’opportunità importante, un giocatore che porterebbe esperienza e leadership in uno spogliatoio in cui spesso se ne sente la mancanza.