Milan, Walker in Italia: a breve visite e firma

Kyle Walker è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan . Il terzino inglese lascia il Manchester City dopo otto anni in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro . L'ex Tottenham è atterrato poco fa in Italia.

Milan, Walker è atterrato a Linate: il programma della prima giornata rossonera

Walker è arrivato all'aeroporto di Linate Prime. "Hello guys": queste le sue prime parole ai giornalisti presenti. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con i rossoneri alla clinica Madonnina e poi firmerà il nuovo contratto. Finora il terzino ha giocato 18 partite in stagione tra Premier League, Champions League e Coppa di Lega. Con i Citizens ha scritto la storia: sei volte campione d'Inghilterra e poi la Champions League vinta nel 2023 vincendo in finale contro l'Inter.