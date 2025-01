Milan, assalto a Gimenez. Per Jovic ipotesi Monza 

Milan, la situazione Gimenez

La realtà è quella raccontata da giorni: il Feyenoord non vorrebbe privarsi in questa sessione di calciomercato di Santiago Gimenez, ma tutto ha un prezzo. E, al giusto prezzo, tutti possono essere ceduti. Il messicano costa 40 milioni di euro e da lì non ci schioda. Il Milan, per adesso, non si è avvicinato a quella cifra: i primi tentativi prima hanno sfiorato e poi hanno superato di poco i 30 milioni di euro. Si dovrà fare di più, altrimenti, come dichiarato da Sergio Conceiçao in conferenza stampa post Girona, si dovrà andare a combattere con i soldati attuali. Il Milan non ha intenzione di mollare il colpo: Gimenez è stato individuato come priorità per l’attacco su esplicita ed espressa richiesta dell’allenatore. E Ibrahimovic e Furlani tenteranno fino all’ultimo di convincere il Feyenoord puntando forte sulla volontà del calciatore di trasferirsi in rossonero. La sua agente, Rafaela Pimenta, ha già da giorni attivato la diplomazia personale per sistemare il tutto, ma far combaciare le volontà di ogni parte non è semplice. E il tempo stringe. Fino a stasera, dunque, sarà acceso il pulsante stand-by. Da domani mattina, a seconda del risultato del Feyenoord e del Milan, si darà sfogo all’ultimo assalto entro il 3 febbraio, giorno ultimo per le trattative invernali.

Jovic in uscita dal Milan

Oltre alla situazione in entrata, il Milan proverà negli ultimi giorni a sistemare qualcosa anche in uscita. Jovic piace sempre al Monza, ma il serbo ha forti dubbi sulla bontà del trasferimento; è chiaro che l’eventuale arrivo di Gimenez potrebbe costringere l’ex Fiorentina e Real Madrid a restar fuori anche dalla lista per la Serie A, suggerendogli lo spostamento alla corte di Galliani. Non partirà, invece, Pavlovic. Il centrale ex Salisburgo, dopo le ultime buone prestazioni, ha convinto la dirigenza rossonera a fidarsi di lui, confermando, anche a parole, l’assoluta volontà di restare al Milan e di continuare a scalare le gerarchie nella lista di Conceiçao.