Gimenez, c'è il Milan in poche ore: la situazione può sbloccarsi a breve

MILANO - Quando il Diavolo ti accarezza, il destino può modificarsi per dare vita a scenari molto particolari, forse anche un po' irriverenti, per non dire - vedendo le cose da un certo lato della medaglia - beffardi. Ed è così che Santiago Gimenez , attaccante nato a Buenos Aires ma dal forte sentimento per la patria messicana , cresciuto nel Cruz Azul ed esploso in Olanda, potrebbe giocare un brutto scherzo al suo Feyenoord . Un po’ come un diavolo, insomma. Lui che un diavolo in senso sportivo ha sempre sognato di diventarlo: «Tutti sanno che il Milan è uno dei club dei suoi sogni» . Ha parlato così, Brian Priske, tecnico danese del Feyenoord, sui desideri del ragazzo.

Gimenez, le ambizioni lo spingono verso il Milan

E non poteva che essere altrimenti: il messicano, ormai da giorni, sta spingendo in maniera serrata con il suo attuale club per il trasferimento in rossonero. L'affare non è ancora chiuso del tutto, ma la fiducia è tanta e la sensazione è che si stia semplicemente attendendo il via libera per le visite mediche. Lo stesso Priske, nella conferenza stampa di ieri, è sembrato rassegnato alla partenza del suo giocatore migliore: «Il nostro direttore sportivo fa ciò che è meglio per il club, anche se si dovesse trattare di una possibile partenza di Gimenez. Mi piacerebbe molto trattenere Santi perché è un giocatore molto bravo. Ma non è solo una mia decisione. Fa parte del calcio quando i calciatori vogliono giocare per i grandi club, perché è importante avere ambizione. Il carburante per le persone nello sport è realizzare i sogni, quindi capisco sicuramente Gimenez».

Milan, ecco l’offerta per Gimenez

L’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, ha fatto tutto il possibile per ottenere il lascia passare dal Feyenoord, trovando prima un accordo per l'uscita serena del ragazzo, poi quello per la cessione del cartellino sulla base di una proposta tra i 35 e i 40 milioni di euro. La palla, dunque, è ora al Milan: se Giorgio Furlani dovesse avanzare una terza offerta che oscilli, anche grazie ai bonus, poco sopra i 35 milioni fino a sfiorare i 40, l'affare si farà. Un forte boost economico potrebbe darlo la cessione lampo di Fikayo Tomori, per il quale c’è una trattativa in fase avanzata con il Tottenham per 30 milioni circa.

Morata, lascia il Milan: c’è il Galatasaray

Una volta concluso il trasferimento di Gimenez, Alvaro Morata sarà a sua volta libero di trasferirsi in Turchia al Galatasaray, dove lo attende un contratto pari a quello in rossonero (poco meno di 5 milioni) da firmare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto di poco superiore ai 10 milioni. Lo spagnolo resta, così, in stand-by: partirà solo dopo l'arrivo di Gimenez. Nel frattempo, continuerà ad allenarsi regolarmente coi compagni e non è da escludere la sua convocazione per il derby di domani se non dovessero arrivare novità in tempi rapidi. Intanto Gimenez oggi potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni del Feyenoord. Poco prima che, per uno strano scherzo del diavolo, non li debba affrontare nei playoff di Champions League vestito, per l'appunto, da Diavolo.

Tomori addio, il Milan cerca un difensore

Con la partenza di Tomori potrebbe servire un difensore in più. Per l’innesto last minute il Milan monitora Mosquera del Valencia e Goglichidze dell’Empoli (due obiettivi anche della Juve), De Winter del Genoa e Antonio Silva del Benfica, obiettivo per il quale ancora la Juve ha trovato un muro.