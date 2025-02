Gimenez-Milan, ci siamo. Atteso oggi. E Morata e Alice Campello volano in Turchia

Ci siamo. Santiago Gimenez sta per diventare un nuovo calciatore del Milan . I rossoneri hanno convinto il Feyenoord e si preparano ad accogliere l'attaccante messicano. Alvaro Morata , invece, volerà in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray .

Gimenez-Milan, ci siamo. E Morata vola in Turchia

Sta per chiudersi un'altra telenovela di questo mercato di gennaio. Nonostante il sorteggio di Nyon, che ha proposto proprio l'accoppiamento Feyenoord-Milan ai playoff di Champions League, Santiago Gimenez è pronto a sposare il progetto tecnico rossonero e ad approdare in Serie A. Affare da 40 milioni di euro circa, forse qualcosa in meno. È lui l'attaccante d'area di rigore richiesto da Sergio Conceiçao, che sostituirà così il partente Alvaro Morata. Lo spagnolo, che si è recentemente riunito con la moglie Alice Campello, si trasferirà a titolo temporaneo al Galatasaray. Gimenez è atteso oggi a Milano e sempre oggi Morata potrebbe, e dovrebbe, volare in Turchia.

Morata e Alice Campello, il retroscena dalla Spagna

Secondo i media spagnoli Morata ha deciso di andar via da Milano, dove comunque ha vinto una Supercoppa, sia per motivi calcistici ("non sono contento", avrebbe confidato a un giornalista amico) sia personali. Milano è la città dove lui e Alice Campello hanno vissuto separati, dove forse si parla (e sparla) troppo (vedi caso Fedez-Ferragni) e i ricordi non sono così piacevoli. Ricominciare - insieme - lontano è una possibilità per tutti e due: per lui e per Alice Campello che in Turchia potrebbe anche espandere il suo marchio e i suoi lavori. Essere di nuovo felice, quindi, in campo e fuori, dopo sei mesi difficilissimi: è questo l'obiettivo di Morata deciso a mettere da parte la depressione una volta per tutte.