Danso al Tottenham 'grazie' a Tomori: i retroscena della folle giornata del difensore austriaco

È successo tutto in poche ore. Dopo il no di Tomori al Tottenham, mentre Danso si accordava con il Wolverhampton, è arrivata la chiamata degli Spurs che con un'offerta immediata hanno convinto anche il Lens a cederlo alla proprie condizioni. È stata quindi un'altra sessione di mercato davvero particolare per l'austriaco, che stamane è stato annunciato ufficialmente dal club inglese.