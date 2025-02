Milan, l'annuncio di Moncada: "Vicini i rinnovi di Pulisic e Reijnders. Su Maignan e Theo..."

BOLOGNA - "I rinnovi? Sono molto positivi, veramente. Abbiamo lavorato bene grazie alla società, abbiamo fatto tutto per rinnovare con i giocatori. Pulisic e Reijnders? Siamo molto vicini". Così Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, annuncia ai microfoni di Dazn la fumata bianca, ormai a un passo, per il prolungamento di contratto dell'esterno americano ex Chelsea e dell'olandese nel pre-partita del recupero con il Bologna allo Stadio 'Dall'Ara', valido per la nona giornata di Serie A.