Milan e Paratici allo sprint: perché l'ex Juve ora è avanti a tutti

Paratici in pole nella lista di Furlani

Le valutazioni effettuate negli ultimi giorni da Giorgio Furlani, che ha incontrato e continuerà a incontrare diversi profili, stanno dando come risultato il nome di Fabio Paratici. L’ex dirigente della Juventus è fermo dal marzo 2023 a causa della squalifica ricevuta in seguito al caso plusvalenze; l’inibizione, valida anche a livello internazionale, non gli ha permesso di continuare il suo lavoro al Tottenham, costringendolo alle dimissioni. Da due anni esatti, dunque, Paratici è smanioso di rimettersi in pista con un progetto che lo coinvolga come fatto in bianconero con Beppe Marotta prima e in proprio poi. Fino all’estate, comunque, l’ex dirigente della Juve non potrebbe entrare in contatto diretto con la squadra e sviluppare personalmente le trattative con calciatori e agenti.