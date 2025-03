Dalla Germania: "Assalto Milan a Sesko. Ma lui ha altre squadre in mente"

Il Milan guarda già anche al futuro. Un giocatore osservato da tempo dalla squadra rossonera per l'attacco è Benjamin Sesko. Il classe 2003 di proprietà del Lipsia ha segnato in questa stagione 17 reti in 36 partite. Numeri che hanno permesso allo sloveno di farsi mettere gli occhi addosso da grandi club. Secondo quanto riportato dalla "Bild", però, il giocatore sembrerebbe preferire un trasferimento in Premier League.