MILANO - Fabio Paratici è sempre più vicino al ritorno in Italia, nel Milan. L'ex dirigente di Juventus e Tottenham da tempo è in trattativa con i rossoneri e oggi è stato sorpreso a Milano, presumibilmente dopo un incontro in albergo con Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. Le telecamere di TeleLombardia hanno ripreso Paratici in strada, seguendolo per un centinaio di metri, suscitando il disappunto dell'uomo che era con lui, forse un collaboratore o un legale.