Rivoluzione Milan: Paratici e Furlani, incontro a Londra. De Zerbi in pole come nuovo allenatore

MILANO - Le ore cruciali per il Milan sono in corso di svolgimento. Non solo sul campo, con il derby di questa sera che indirizzerà ancora più giù o leggermente più su le valutazioni su questa stagione, ma anche e soprattutto dietro le scrivanie, dove da settimane si attende un restyling importante tra le figure apicali dell’area sportiva. E ieri è stato un giorno significativo: Giorgio Furlani , amministratore delegato del club, infatti, è volato a Londra per incontrare Fabio Paratici , il numero uno tra i candidati a rivestire il ruolo di direttore sportivo del Milan.

Il Milan del futuro

Quello in terra britannica è stato solo l’ultimo incontro, in ordine di tempo, di tutta una serie di colloqui molto ampi che ci sono stati tra il ceo rossonero e l’ex dirigente della Juventus. Non si è ancora giunti alla fumata bianca, ma il camino è quasi pronto a partire. Paratici, in pole ormai da settimane, è voglioso di rimettersi in gioco dopo il lungo stop per la squalifica per il caso plusvalenze, iniziata nell’aprile 2023, e si sente orgoglioso di poterlo fare nel Milan, con un progetto che necessita di un profondo rinnovamento, ma che comprende già al suo interno tanti punti interessanti su cui costruire qualcosa di grande.

I dettagli dell'accordo

Non tutto è ancora definito. Ci sono ancora dei dettagli da sistemare, soprattutto riguardanti le responsabilità e le sfere d’influenza dei vari membri del management rossonero, eventuale Paratici compreso. Il nuovo direttore sportivo, infatti, dovrà necessariamente avere grande potere sull’area sportiva del club, partendo dalla scelta primaria del nuovo allenatore a quella sui calciatori da cedere e da acquistare e passando per il bacino d’utenza a Milanello. Paratici, ovviamente, dovrà entrare stabilmente in contatto con Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada; ma dovrà farlo sapendo perfettamente dove finisce l’impatto di uno e inizia quello dell’altro, quanto l’influenza dell’uno può essere decisiva su quella dell’altro. Si deve, in una sola parola, evitare la confusione delle ultime due stagioni. E l’ex dirigente di Juventus e Tottenham, prima di mettere nero su bianco, vuole essere sicuro di quelli che saranno i recinti del suo ruolo.

Milan, l'allenatore per il 2025-26

Con Paratici vicino a vestire i panni del nuovo direttore sportivo del Milan, si avvicina anche la scelta del nuovo allenatore. Ad oggi, il favorito sembra essere Roberto De Zerbi, con il quale il dirigente mantiene stretti rapporti da anni e con il cui agente i contatti sono frequenti, soprattutto nelle sedi del mercato del centro di Milano. L’attuale allenatore del Marsiglia ha firmato con i transalpini un contratto triennale, ma, dopo un solo anno, potrebbe abbandonare la Francia per tornare, dopo l’esperienza nel settore giovanile da calciatore, al Milan. Il tecnico bresciano non si metterebbe di traverso, anzi; già l’estate scorsa c’era stato qualche ammiccamento con la squadra rossonera, ma si virò su Paulo Fonseca. A un anno di distanza e con un nuovo dirigente apicale nell’area sport del club, il Milan potrebbe accogliere alla sua guida una nuova coppia italiana: Fabio Paratici da direttore sportivo e Roberto De Zerbi da allenatore. Per una nuova rinascita.