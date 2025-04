Milan a caccia del ds: nuovo contatto in settimana con Tare

- Ancora un giorno di riposo, da domani il Milan tornerà a Milanello per preparare la partita di Pasqua contro l'Atalanta a San Siro. E sempre in settimana è previsto un nuovo contatto con Tare , candidato al ruolo di nuovo ds. Quanto alla squadra, Conceiçao dovrà verificare le condizioni di Gimenez, che ha saltato l’ultimo impegno di campionato a Udine dopo la botta subita contro la Fiorentina. I rossoneri sono fiduciosi di recuperare l’ex Feyenoord per il big match contro la formazione di Gasperini. Sempre domaniin seguito allo scontro violento con Jimenez in Friuli, che gli ha provocato un trauma cranico. Da verificare anche l’evoluzione dell’infortunio di Walker. Il terzino inglese spera di tornare prima del previsto e ci sarebbe una minima possibilità di riaverlo nel derby di Coppa Italia del 23 aprile.