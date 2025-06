Mercato Milan, Ricci è il primo obiettivo di Tare: la strategia

MILANO - Il primo obiettivo in entrata di Igli Tare è italiano. Una novità generale per quello che è stato il progetto Milan targato RedBird , caratterizzato, fino a qualche mese, da tante scelte estere tra manager, allenatori e calciatori. Non una sorpresa, però, per ciò che riguarda il programma di rilancio del club dopo l'ultima fallimentare stagione: l'idea, infatti, è quella di costruire una rosa con qualche uomo di casa in più, capace di conferire identità e un certo tipo di spirito ai compagni. E il mirino si è posizionato su un uomo nuovo della Nazionale di Spalletti e capitano del Torino: Samuele Ricci .

Milan, Ricci è il primo obiettivo

Classe 2001, Ricci piace da tanto tempo al Milan. Geoffrey Moncada lo aveva seguito già negli anni scorsi ai tempi dell'esplosione all'Empoli e ne ha seguito la crescita in granata. Ora, il management rossonero lo ritiene adeguato al grande salto in una big e a prendere le redini del centrocampo (presumibilmente a tre) di Massimiliano Allegri, il quale, nelle sue squadre, ha sempre preferito l'inserimento di un mediano metodista, capace di districarsi con abilità sia in fase di posizionamento difensivo che in fase di primo possesso. Ricci è quel tipo di giocatore. Nella prossima settimana, Tare tenterà l'affondo con il Torino. La richiesta di Cairo e Vagnati non supera i 30 milioni di euro, ma il Milan proverà ad abbassare la parte cash mediante l'inserimento di alcune contropartite, come Yacine Adli o i giovani in rampa di lancio di Milan Futuro.

Milan, il mercato in uscita

I prossimi giorni saranno decisivi anche per le due cessioni più probabili nella rosa rossonera. Si aspetta, infatti, il rilancio del Manchester City per Tijjani Reijnders: il Milan, per lasciarlo partire prima del 10 giugno, chiede 75 milioni di euro e gli inglesi non si sono ancora avvicinati a quella cifra; Guardiola, però, desidera essere accontentato. Anche l'Al-Hilal vorrebbe acquistare Theo Hernandez in tempo per il Mondiale per Club: i sauditi hanno offerto 18 milioni di euro annui al giocatore e 20 milioni per il cartellino al Milan, ma le parti non sono ancora convinte sia per la destinazione (il francese preferirebbe aspettare un top club europeo) che per la proposta, da migliorare.