Milan, porte girevoli: la cifra per Maignan al Chelsea. E su Svilar e Suzuki...

Non si fermano voci e indiscrezioni su Mike Maignan . Il portiere del Milan, reduce da una stagione meno brillante delle altre, sarebbe nei piani di Massimiliano Allegri , ma ha aperto al Chelsea nelle ultime ore. Il prezzo? Non meno di 25 milioni.

Maignan apre al Chelsea: l'offerta

Sul francese da tempo c'è il forte interesse del Chelsea, che ha fretta per la chiusura del mercato entro il 10 giugno. I Blues faranno un altro tentativo in queste ore, sperando di convincere il Milan a lasciar partire il francese, in scadenza tra un anno, mentre Allegri e la dirigenza in teoria vorrebbero tenerlo. A patto però che sia contento e convinto. Altrimenti, arrivederci. Maignan potrebbe partire per un'offerta di 25 milioni, per meno non se ne parla.

Milan, niente ipotesi Svilar e Suzuki per la porta

Il Milan, eventualmente, si prepara a correre ai ripari per trovare un nuovo portiere titolare. Si fanno i nomi di Mile Svilar, nominato miglior portiere della stagione, e Zion Suzuki del Parma, ma i rossoneri non sono su nessuno dei due. E intanto l'agente del portiere belga è al lavoro per il rinnovo con la Roma. Complicato? Sì, molto. Ma non impossibile.