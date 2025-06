Milan su Zinchenko: è lui l’erede di Theo Hernandez

Tutto ruota attorno alla cessione di Theo Hernandez , ma il Milan sta lavorando sottotraccia per trovare già un sostituto del terzino sinistro. Mentre il francese è in vacanza in Sardegna con la famiglia, il Diavolo spera di sbloccare presto la sua vendita all’Al-Hilal, e nel frattempo sta tenendo in caldo due soluzioni immeditate per rimpiazzarlo. Il direttore sportivo Igli Tare di recente ha avuto contatti con intermediari che gestiscono l’uscita di Oleksandr Zinchenko dall’Arsenal , giocatore d’esperienza che potrebbe raccogliere l’eredità di Hernandez qualora trovasse una sistemazione nel corso dell’estate. L’ucraino è apprezzato dai rossoneri e potrebbe arrivare per una cifra sotto i 20 milioni, considerando la stagione non proprio da protagonista con i Gunners e la scadenza contrattuale tra un anno esatto. Zinchenko ha aperto alla soluzione rossonera , l’unico ostacolo sarebbe l’ingaggio alto, e su questo si sta ragionando con gli agenti del 28enne ucraino. L’ex Manchester City per rilanciarsi potrebbe scegliere la destinazione italiana e spalmare in più anni il suo stipendio attuale, ma prima di chiudere qualsiasi operazione nel reparto di terzino sinistro servirebbe l’uscita di Theo.

La pista belga

Sulla lista di Tare e Moncada non c’è solamente Zinchenko, perché il Milan segue da tempo il belga Maxim De Cuyper, classe 2000 del Club Bruges. Giocatore molto interessante, migliorato molto nella fase di spinta, e infatti anche la Roma si è mossa. Dunque nei prossimi giorni si potrebbe scatenare un’asta tra Tare e l’ex direttore sportivo rossonero Frederic Massara, da poco tornato in giallorosso. De Cuyper è pronto per il grande salto e spinge per approdare in serie A. Il Milan tre anni fa dal Club Bruges prese Charles De Ketelaere, per circa 35 milioni di euro bonus compresi, mentre di recente ha fatto un sondaggio per il centrocampista svizzero Jashari ma il prezzo è davvero elevato, oltre 40 milioni di euro.

Prima l'addio

Ma prima di formalizzare acquisti, il Milan vuole essere sicuro di separarsi con Theo Hernandez. Al momento non ci sono spiragli per il rinnovo del francese, anzi, per il club è ai margini del progetto. La dirigenza ha messo Theo alla porta e vuole venderlo. Da parte del francese, che riflette con la famiglia sulla migliore scelta possibile, si registra un’apertura al trasferimento in Arabia. Hernandez vorrebbe rimanere in Europa e ha sperato fino all'ultimo per il ritorno all’Atletico Madrid, ma ora le connessioni con il Milan si sono interrotte. Resta solo la soluzione araba. La squadra di Inzaghi è pronta a tornare alla carica per il terzino rossonero. Sul piatto ci sono 30 milioni di euro più diversi bonus, per il Diavolo, mentre al giocatore andranno oltre 15 milioni di euro di stipendio. Simone Inzaghi ha chiesto un esterno e sa che l’Al-Hilal sta lavorando forte per acquistare Theo. In seconda battuta c’è ancora Angeliño della Roma, ma il desiderio dell’ex allenatore dell’Inter è rivolto verso il terzino rossonero. La scorsa settimana intermediari dell’operazione hanno visto la dirigenza milanista per ribadire la strategia del club arabo, appena Hernandez dirà di si l’operazione si concretizzerà. Tutto dipende dalla scelta di Theo, ormai al capolinea dopo sei stagioni in rossonero.