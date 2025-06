Milan, la prima scelta di Allegri è Jashari: offerta da 30 milioni

La lista della spesa è stata compilata: un terzino destro, un terzino sinistro, un paio di centrocampisti, una punta centrale, più varie ed eventuali in caso di uscita di un difensore centrale e di un esterno d'attacco. Con una priorità su tutte: rinforzare il centrocampo. L'arrivo di Luka Modric non basterà : il croato sosterrà le visite mediche al termine dell'impegno al Mondiale per Club con il Real Madrid, ma non sarà l'unico movimento in mediana. Al suo fianco, considerando l'addio già ampiamente ufficiale di Tijjani Reijnders e quello ipotizzabile di Yunus Musah , ci dovranno essere almeno un altro paio di innesti.

Milan su Jashari, ma il Bruges chiede 40 milioni

Il preferito di Tare e Allegri per il centrocampo è Ardon Jashari, quasi 23enne in forza al Bruges. La prima offerta è stata avanzata: 27 milioni di euro più 3 di bonus. Non bastano: i belgi - e lo hanno fatto capire due anni fa con la trattativa De Ketelaere e lo stanno ribadendo anche in queste ore - sono bottega carissima e chiedono almeno 40 milioni per lo svizzero. Non sono inclini agli sconti, insomma. Il Milan porterà avanti la trattativa, provando a puntare sulla volontà del giocatore di vestirsi di rossonero. Discorso simile, anche se a cifre più contenute, si può fare per Granit Xhaka: il Bayer Leverkusen non abbassa la richiesta di almeno 15 milioni di euro per il 33enne svizzero. Difficile pensare che il Milan possa avallarle per un giocatore così avanti con l'età. L'ipotesi più giovane, il classe 2003 Javi Guerra, resta assolutamente in piedi, ma subirà un'accelerata da luglio, quando il giocatore rientrerà dalle vacanze post Europeo U21.

Milan, Retegui e Mitrovic idee per l'attacco

Durante l'incontro di ieri in sede, Tare ha confermato la volontà di investire su un'altra punta centrale che si giochi il posto con Santiago Gimenez: si cercherà un classico ariete d'area di rigore. Corrispondono perfettamente a questa caratteristica Darwin Nuñez, 26enne in uscita dal Liverpool e cercato con forza anche dal Napoli (che sta portandosi molto avanti con il lavoro), Mateo Retegui, per il quale l'Atalanta chiede circa 50 milioni di euro, e Aleksandar Mitrovic, centravanti serbo dell'Al-Hilal.

Milan, si lavora sulle fasce: tutte le ipotesi

Si dovrà intervenire concretamente anche sulle fasce. Alexis Saelemaekers sarà avanzato a vice Pulisic, lasciando scoperta la casella del terzino destro: Vanderson del Monaco piace ma costa molto, più abbordabili le piste Tiago Santos del Lilla e Guela Doué dello Strasburgo. Con la partenza di Theo, si dovrà cercare un terzino sinistro titolare: Maxime De Cuyper del Bruges potrebbe rientrare nei discorsi di Jashari, mentre su Zinchenko ci sono delle valutazioni tattiche e d'ingaggio da fare. Capitolo centrali: Tomori e Thiaw interessano a diversi club di Premier League, ma non risultano ancora offerte concrete. Il Milan, comunque, proverà a superare la folta concorrenza per Giovanni Leoni, classe 2006 del Parma. Francesco Camarda si trasferirà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Lecce.