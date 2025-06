Theo Hernandez vola verso l’Al-Hilal? La foto criptica con la sua Zoe

Theo Hernandez vola verso l'Al-Hilal . L'esterno mancino è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Arabia Saudita, dopo aver accettato la proposta economica della squadra allenata da Simone Inzaghi . In attesa dell'ufficialità di rito, il francese si è lasciato scattare una foto sull'aereo privato che lo ha condotto a Parigi nella tarda mattinata odierna. Con lui, anche la moglie Zoe Cristofoli , madre dei due figli dell'ex Real Madrid.

Theo Hernandez, addio al Milan: è in volo verso l'Al-Hilal di Inzaghi

Un affare da 25 milioni di euro più bonus. Questa la cifra che incasserà il Milan dalla cessione di Theo Hernandez, convinto da Simone Inzaghi a trasferirsi in Arabia Saudita, anche grazie ad un ingaggio da circa 20 milioni di euro a stagione. Decisivo, ai fini della chiusura dell'operazione, l'ultimo blitz del presidente dell'Al-Hilal, Fahad bin Saad bin Nafel, che ha soddisfatto le richieste del francese e del suo entourage. Nuovo contratto, nuova esperienza di vita. Intanto, nella foto pubblicata nelle Instagram Stories, Theo non ha nascosto il suo sorriso e uno sguardo d'intesa con la moglie Zoe, che repostando lo scatto ha di fatto salutato la città di Milano con un classico "Byeeee" ("ciao", in inglese).