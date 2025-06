Milan, il Real Betis vuole Emerson Royal: accordo per il prestito

Potrebbe essere già finita l'avventura di Emerson Royal al Milan. Il terzino brasiliano, acquistato la scorsa stagione dai rossoneri dal Tottenham per 15 milioni, è infatti vicino al ritorno al Real Betis, club dove aveva militato prima del trasferimento in Premier League nel 2021. L'indiscrezione arriva dalla Spagna da El Chiringuito, secondo il quale c'è già stato un incontro e un accordo verbale tra le due parti per un prestito. Prosegue così il mercato in uscita dei rossoneri, con la cessione di Theo Hernandez sempre più vicina.