Il Milan ringrazia Abraham: "Doppia cifra e massimo impegno"

Abraham, il messaggio social del Milan: "Doppia cifra e massimo impegno ogni minuto"

Sui propri canali social ufficiali, il Milan ha salutato così Tammy Abraham, a pochi passi dalla scadenza del prestito dalla Roma: "Doppia cifra per gli obiettivi e massimo impegno ogni minuto! Grazie, Tammy", si legge nella didascalia che accompagna il post della società rossonera. All'ombra di San Siro, per il classe '97, 10 gol e 7 assist in 44 partite giocate. Memorabile il gol in finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter di Simone Inzaghi, così come verranno ricordate le due reti realizzate in Champions League.