Ricci accende i tifosi del Milan e un bambino ironizza: "In tasca hai Barella?"

MILANO - Bagno di folla e un simpativo siparietto con un giovane tifoso per Samuele Ricci, nuovo centrocampista del Milan ospite presso lo Store ufficiale del club rossonero dove si è concesso per autografie e selfie.

Ricci e la battuta di un giovane tifoso del Milan

Grande entusiasmo per il classe 2001, regista della Nazionale, che il Milan ha acquistato a titolo definitivo dal Torino per metterlo a disposizione del 'nuovo' allenatore Massimiliano Allegri, blindandolo con un contratto fino al 30 giugno 2029 (con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2030). E a farlo entrare già in clima derby ci ha pensato un bambino, con una battuta ironica su uno dei simboli dell'Inter: "Ricci, ma in tasca hai Barella?".