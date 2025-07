Jashari vuole il Milan, ma è braccio di ferro con il Bruges

MILANO - Nel ritiro del Bruges arriverà uno che, in quei campi di allenamento, non vorrebbe stare. Ardon Jashari sta provando in tutti i modi a farlo capire ai suoi datori di lavoro: vuole il Milan , vuole il trasferimento, vuole che i belgi accettino l’offerta dei rossoneri. Per ora, però, il via libera non arriva. Anzi, la conferma della convocazione per la pre-stagione é un indizio che poco sia cambiato rispetto alle intenzioni originali: il Bruges vuole trattenere Jashari a meno che non arrivino i quaranta milioni di euro tondi tondi richiesti. Il Milan si é fermato a qualche cifra in meno: la proposta rossonera é di un pacchetto da trentasette milioni di euro complessivi, che comprendono trentadue milioni di euro di parte fissa, tre milioni di euro di bonus facili da raggiungere e due milioni di euro di altri bonus un po’ più complicati.

La strategia del Milan

Il Milan ritiene di aver fatto il massimo e, oltre quella cifra, non si spingerà. Trentasette milioni di euro sarebbero l’esborso maggiore per un cartellino nell’era RedBird, superando l’investimento di gennaio per Santiago Gimenez (trentadue milioni di euro circa) e raddoppiando quelli super fruttuosi di Tijjani Reijnders (venti milioni e 500mila euro) e di Christian Pulisic (venti milioni di euro). Si attende la risposta dei belgi che, a questo punto, dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana. Lo svizzero classe 2002 sfrutterà le ore in ritiro per parlare anche di persona con allenatore e dirigenza, ribadendo la sua forte volontà di trasferirsi in Italia. Ed é allora che, vedendo fisicamente un giocatore presente al ritiro controvoglia, anche le tasche dei durissimi belgi potranno ammorbidirsi. Il Milan e Massimiliano Allegri (e Jashari) ci sperano.

Pubill per la fascia destra

Dopo aver sistemato il centrocampo, il Milan farà fruttare le valutazioni sui terzini. A destra si sta facendo strada l’opzione Marc Pubill, 22enne terzino spagnolo in forza all’Almeria. Pubill rappresenta un terzino molto particolare: bravissimo tecnicamente, forte fisicamente con il suo metro e novanta di altezza. Potrebbe essere l’uomo giusto per una difesa più bassa come si preannuncia quella allegriana. Il costo é abbordabile: si aggira tra i dieci e i quindici milioni di euro e l’Almeria è a un passo dal prendere il sostituto Marcos Luna, terzino destro classe 2003, dal Real Saragozza.