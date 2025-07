Milan, Brown piace tanto. Ma occhio a Mourinho

MILANO - L'ufficialità di Theo Hernandez all’Al-Hilal ha consegnato al Milan 25 milioni di euro utili per acquistare, anche con una certa dose di tempestività, il nuovo terzino sinistro titolare e il nuovo terzino destro titolare . L’urgenza è sulla fascia mancina: al momento, infatti, Massimiliano Allegri può contare sul solo Davide Bartesaghi , reduce dalla retrocessione in Serie D con Milan Futuro e da qualche sporadica presenza in A. Prima della tournée, dunque, Igli Tare deve cercare di regalare al tecnico livornese il nuovo esterno. E il nome in pole, ad oggi, è quello di Archie Brown del Gent .

Brown, le offerte

Il duello è con i turchi del Fenerbahce, che per primi si sono mossi sul giocatore. L’accordo c’era: 8 milioni di euro al Gent e una base di intesa col ragazzo. Poi è sopraggiunto il Milan e per José Mourinho la strada si è complicata. La proposta del club rossonero non è molto diversa da quella della squadra di Istanbul: 8 milioni di euro più bonus al Gent e intesa con l’inglese del 2002 trovata sulla base di un quadriennale più opzione per il quinto anno a 1,5 milioni di euro a stagione. Ciò che fa la differenza è, ovviamente, il sapore del club di destinazione: il Fenerbahce è importantissimo e dalla grande storia, ma la chiamata del Milan per un ragazzo inglese cresciuto in Belgio può essere la chiamata della vita.

Milan, le commissioni

L’entourage di Brown, già da ieri, era in Turchia per chiudere l’operazione. Ma l’inserimento del Milan è stato quantomeno tempestivo e ha costretto il terzino a rimettere tutto in discussione. Con gli agenti, comunque, bisognerà trovare un accordo sulle commissioni, consueta nota stonata delle trattative di casa rossonera soprattutto quando sono oggettivamente superiori alla percentuale dovuta. La richiesta dell’entourage di Brown per lasciare irrisolto l’ok al Fenerbahce è di 7 milioni di euro, mentre il Milan non ha intenzione di andare oltre i 5. A conferma della volontà del giocatore c’è, comunque, la sua attuale localizzazione: Brown non ha preso il volo per Istanbul precedentemente programmato, ma si è fermato a Gand in attesa di un trasferimento verso Linate o Malpensa.

Milan, Brown può essere il titolare

La scelta, il Milan, l’ha fatta. Le alternative valutate sono state diverse nel corso delle ultime settimane, ma si è poi preferito virare su profili meno conosciuti, giovani, in rampa di lancio e evidentemente dai costi contenuti, in modo da acquistare entrambi i nuovi terzini titolari con il ricavato della cessione di Theo Hernandez. Brown è in linea con i parametri appena citati: giovane, voglioso, di corsa e forza; per ora molto meno dirompente di Theo in fase offensiva, Brown garantisce un buon apporto in fase difensiva anche grazie al suo metro e novanta di altezza. Il Milan lo ritiene perfetto per fare il titolare della sua fascia sinistra. José Mourinho (e commissioni) permettendo.