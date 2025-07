È Modric mania a Casa Milan: bagno di folla dei tifosi rossoneri

Luka Modric sta vivendo la sua prima giornata rossonera. Il centrocampista, che nei giorni scorsi ha salutato il Real Madrid , in mattinata è arrivato a Malpensa per iniziare la sua avventura con la maglia del Milan : "Mi aspettano grandi sfide e avrò tempo per parlare di tutto", queste le sue prime parole una volta atterrato a Milano. Poi le visite mediche e in seguito tappa fondamentale a Casa Milan per rendere ufficiale il suo arrivo alla corte di Massimiliano Allegri e firmare il contratto.

Modric day, folla a Casa Milan

Il Pallone d'Oro del 2018 è stato accolto da un bagno di folla davanti a Casa Milan: centinaia i tifosi rossoneri che si sono radunati lì fuori per vedere da vicino Modric, chi per un video, chi per vedere che effettivamente è reale. Il suo arrivo è stato ritardato dal percorso fino in semifinale del Real Madrid al Mondiale per Club, ma l'accordo è stato chiuso settimane fa. Quando Modric è arrivato a Malpensa, si trovava all'aeroporto anche l'ex capitano e leggenda del Chelsea John Terry, che ha commentato così il trasferimento di Modric al Milan: “È un giocatore fantastico, uno dei migliori al mondo. È un campione, una grande persona e uno dei migliori che abbia mai visto giocare. Può portare esperienza, è un grande giocatore che arriva in un club favoloso. Darà l’esperienza che serve alla squadra“.