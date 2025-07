Milan, Terracciano firma e Sportiello saluta: cambia il vice Maignan

Porte girevoli in casa Milan. Domino di portieri che coinvolge Pietro Terracciano e Marco Sportiello: l'estremo difensore della Fiorentina è già arrivato nella sede del club rossonero per mettere tutto nero su bianco, mentre il classe '92 farà ritorno all'Atalanta e sottoscriverà un accordo triennale con la società della famiglia Percassi. Terzo innesto estivo per Allegri, che avrà dunque un nuovo vice Maignan.