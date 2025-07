Milan, ecco Estupiñan: visite mediche e poi firma sul contratto

MILANO - Arrivato a Milano nelle scorse ore in aereo, Pervis Estupiñan è pronto alla firma del contratto con il Milan per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Mentre la squadra rossonera era impegnata a Singapore contro l'Arsenal in un match perso 1-0 , il difensore equadoregno ha svolto le visite mediche di rito presso la clinica La Madonnina di Milano.

Chi è Estupiñan

Estupiñan, 27 anni, è un terzino sinistro che ha fatto una buona esperienza in Spagna (con Granada, Almería, Maiorca, Osasuna e Villarreal), per poi approdare nel 2022 nel Brighton, in Premier League, lavorando anche con Roberto De Zerbi. Mancino, è un calciatore forte fisicamente e abile sia nella fase difensiva che in quella offensiva. È titolare della nazionale dell'Ecuador, con cui ha giocato 48 gare segnando 4 gol.