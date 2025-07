Devis Vásquez non è più giocatore del Milan e quindi non farà parte della rosa di Max Allegri. Tornato alla base dopo il prestito annuale all'Empoli (prima ancora all'Ascoli), il portiere colombiano saluta definitivamente. Lo ha comunicato il club rossonero in una nota ufficiale: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il portiere Devis Vásquez - si legge -. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".