Mercato Milan, svolta per Jashari. Tare e il piano per Doué

Se ci fosse stato bisogno di un altro indizio, eccolo servito: Ardon Jashari non è stato convocato dall'allenatore Nicky Hayen per la sfida di oggi alle 18:30 contro il Genk , valida per la prima giornata della Jupiler Pro League . Non una totale sorpresa: lo stesso tecnico, nella conferenza stampa di giovedì, aveva avvertito di come il giocatore classe 2003 n on fosse in condizione di giocare una partita. Ma la seconda tribuna di fila, dopo quella di domenica scorsa nella finale di Supercoppa belga con un trofeo in palio, fa rumore e alimenta ancor di più le speranze che questa estenuante trattativa possa concludersi a breve.

Milan, ore calde

La puntata decisiva si avrà non appena partirà dagli uffici di Casa Milan la pec con la nuova offerta rossonera, quella del rilancio: si passerà dai 32,5 milioni di euro più bonus ai 35 milioni di euro, per giungere, com'era in precedenza, ad un pacchetto complessivo di 37 milioni di euro, ma con una parte fissa più alta e decisamente più invitante per la dirigenza belga. Giorgio Furlani e Igli Tare si aspettano poi una risposta in tempi brevi: la volontà di portare a Milanello Jashari è fortissima e non ammette né ulteriori rilanci né ulteriori rifiuti, ma la sensazione è che la giusta quadra sia stata trovata e che, a questo punto, anche il Bruges si piegherà alla richiesta del club rossonero e ai desideri - mai nascosti e sempre esplicitati - del ragazzo. Sono ore caldissime. E il sole di luglio, che a Milano splende anzi in maniera piuttosto autunnale in questi giorni, non c'entra.