Milan, nuovo rilancio per Jashari: si attende la risposta del Bruges

Il calcio giocato ha la priorità su tutto, anche su una trattativa portata avanti ormai da due mesi. Ed è così che, nella giornata di ieri, a causa del match tra Bruges e Genk, valido per la prima giornata della Jupiler Pro League e finito 2-1 in rimonta per i padroni di casa, il club belga non ha risposto al nuovo rilancio del Milan per Ardon Jashari . Come previsto, Giorgio Furlani e Igli Tare hanno migliorato la proposta di inizio luglio modificandone la struttura: è stato aggiunto un milione in più di parte fissa, arrivando, così, a 33,5 milioni di euro , a cui si sommano 1,5 milioni di euro di bonus molto semplici da raggiungere e altri 3 milioni un po’ più complicati. Di fatto, il Milan si è sensibilmente avvicinato ai 35 milioni di euro garantiti richiesti sin da inizio colloqui dal Bruges. E, per oggi, si attende una risposta.

Milan, si aspetta la risposta del Bruges

Sia con Charles De Ketelaere che con Ardon Jashari, il club belga ha dimostrato di essere un osso durissimo. E anche in quest’ultima puntata di trattativa le cose non cambieranno: non è assolutamente detto che il nuovo rilancio basti a sbaragliare la resistenza nerazzurra. Il Milan un passo in avanti rispetto alle intenzioni originarie lo ha fatto, aumentando la proposta che riteneva già ampiamente soddisfacente. Il Bruges ancora no. La richiesta di 40 milioni totali campeggia sulle maggiori testate sportive in lingua olandese e, per far sì che i trentotto milioni di euro offerti dal Milan bastino, serve che anche Madou e Rigaux, i dirigenti belgi recentemente avvistati a Milano, facciano un passo indietro. Tre anni fa, quando Paolo Maldini e Ricky Massara trovarono l’accordo per De Ketelaere, videro sbarcare il trequartista la sera del 1 agosto 2022 dopo due mesi di tira e molla. Chissà che anche per Jashari, l’inizio dell’ultimo mese d’estate ormai vicinissimo, non sia effettivamente la deadline. In un senso o nell’altro. Il Milan ritiene di aver fatto il massimo e anche oltre. Il ragazzo, rimasto senza armadietto personalizzato, al contrario del resto dei compagni, nello spogliatoio del Jan Breydel Stadion, spera. Palla al Bruges.

Milan, il mercato in uscita

Nella giornata di ieri, Milan e Flamengo hanno ufficializzato il trasferimento in Brasile di Emerson Royal a titolo definitivo per 9 milioni di euro più bonus; l’ex Tottenham ha ringraziato il club rossonero per l’opportunità concessa, salutando l’Italia dopo una sola stagione. Chi può salutare definitivamente il Milan dopo anni di prestiti è Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002; in realtà, il nativo di Vimercate si trasferirà al Genoa in prestito oneroso con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, ma con la possibilità che diventi obbligo sia in caso di salvezza del Grifone o in caso di raggiungimento di determinati score personali da parte dell’attaccante prodotto dal settore giovanile rossonero. Si attende sempre, inoltre, l’offerta ufficiale da parte dell’Al-Ittihad per Ismael Bennacer, mentre per Yacine Adli, ancora impegnato nella preparazione con il Milan Futuro di Massimo Oddo, si segnalano solo interessamenti.