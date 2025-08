Milan, summit per Jashari: pronto il piano B

Milan, si ragiona anche sulla punta

Non ci sarà solo Jashari tra i punti all'ordine del giorno dell'incontro. La dirigenza rossonera dovrà anche aggiornarsi sulla questione attaccante. Ad oggi, sono tre i profili sul podio di Tare e Furlani: Dusan Vlahovic, Rasmus Hojlund e Darwin Nuñez. Per il primo la strategia è chiara: aspettare che il serbo risolva internamente la sua complicata situazione con i bianconeri per poi sferrare l'attacco, proponendogli un ingaggio che non superi i 6 milioni annui. Per gli altri due, invece, il problema non è tanto nell'ingaggio (non superano i 5 milioni annui), ma sta nella volontà dei club proprietari dei cartellini di andare incontro ai rossoneri. Sia Hojlund che Nuñez, d'altronde, hanno un valore di mercato da circa 50 milioni e, in particolar modo per l'uruguaiano, c'è il ricco interesse dell'Al-Hilal: troppi per le casse rossonere. Di conseguenza, il colpo dalla Premier League sarebbe possibile solo se Manchester Utd e Liverpool aprissero ad una soluzione temporanea. Difficile. Intanto, il Milan ha inviato la prima offerta per Zachary Athekame, terzino destro svizzero del 2004, ma lo Young Boys ne chiede 10. Si tratta.